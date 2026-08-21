UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ollioules

JEP 2026 – Rando-visite du domaine de Montauban, Parking Orlandi 2, Ollioules

dimanche 20 septembre 2026 · Parking Orlandi 2 · Ollioules

JEP 2026 – Rando-visite du domaine de Montauban, Parking Orlandi 2, Ollioules

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parking Orlandi 2
Adresse
Route nationale 8, 83190 Ollioules
Ville
83190 Ollioules
Département
Var
Tarif
Limité à 20 personnes

JEP 2026 – Rando-visite du domaine de Montauban Dimanche 20 septembre, 14h00 Parking Orlandi 2 Var

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite guidée du domaine de Montauban
par Pierre-Marie Gasquy, archiviste de la ville

Gratuit – sur réservation – Non accessible PMR
Lieu de départ : Parking Orlandi 2, RN8 puis accès piéton à la propriété.
Dimanche 20 septembre – 14h (durée 2h30)

Parking Orlandi 2 Route nationale 8, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Saint-Laze Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ollioules.mapado.com/ »}]
Visite guidée du domaine de Montauban

©Ville d’Ollioules

À voir aussi à Ollioules (Var)