JEP 2026 – Rando-visite du domaine de Montauban, Parking Orlandi 2, Ollioules

Informations pratiques

JEP 2026 – Rando-visite du domaine de Montauban Dimanche 20 septembre, 14h00 Parking Orlandi 2 Var

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite guidée du domaine de Montauban

par Pierre-Marie Gasquy, archiviste de la ville

Gratuit – sur réservation – Non accessible PMR

Lieu de départ : Parking Orlandi 2, RN8 puis accès piéton à la propriété.

Dimanche 20 septembre – 14h (durée 2h30)

Parking Orlandi 2 Route nationale 8, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Saint-Laze Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ollioules.mapado.com/ »}]

Visite guidée du domaine de Montauban

©Ville d’Ollioules