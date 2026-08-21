JEP 2026 – Rando-visite du domaine de Montauban, Parking Orlandi 2, Ollioules
dimanche 20 septembre 2026 · Parking Orlandi 2 · Ollioules
Informations pratiques
JEP 2026 – Rando-visite du domaine de Montauban Dimanche 20 septembre, 14h00 Parking Orlandi 2 Var
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite guidée du domaine de Montauban
par Pierre-Marie Gasquy, archiviste de la ville
Gratuit – sur réservation – Non accessible PMR
Lieu de départ : Parking Orlandi 2, RN8 puis accès piéton à la propriété.
Dimanche 20 septembre – 14h (durée 2h30)
Parking Orlandi 2 Route nationale 8, 83190 Ollioules Ollioules 83190 Saint-Laze Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ollioules.mapado.com/ »}]
Visite guidée du domaine de Montauban
©Ville d’Ollioules
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