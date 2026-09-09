JEP 2026 – Société Linnéenne de Bordeaux – Exposition photographique : la biodiversité ordinaire par Jean-Jacques Milan, Hôtel des Sociétés savantes, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Sociétés savantes · Bordeaux
Informations pratiques
JEP 2026 – Société Linnéenne de Bordeaux – Exposition photographique : la biodiversité ordinaire par Jean-Jacques Milan 19 et 20 septembre Hôtel des Sociétés savantes Gironde
Entrée libre. Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le cadre des JEP 2026, la Société Linnéenne de Bordeaux propose une exposition de photographies de biodiversité ordinaire locale. Ces photographies ont été effectuées par Jean-Jacques Milan, photographe linnéen (« Excellence » de la Fédération Internationale de l’Art Photographique en 2008) récemment disparu.
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
Hôtel des Sociétés savantes 1 place Bardineau 33000Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Exposition de photographies de biodiversité ordinaire locale
Société Linnéenne de Bordeaux & Jean-Jacques Milan
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