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JEP 2026 – Société Linnéenne de Bordeaux – Exposition photographique : la biodiversité ordinaire par Jean-Jacques Milan, Hôtel des Sociétés savantes, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Sociétés savantes · Bordeaux

JEP 2026 – Société Linnéenne de Bordeaux – Exposition photographique : la biodiversité ordinaire par Jean-Jacques Milan, Hôtel des Sociétés savantes, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel des Sociétés savantes
Adresse
1 place Bardineau 33000Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre. Gratuit.

JEP 2026 – Société Linnéenne de Bordeaux – Exposition photographique : la biodiversité ordinaire par Jean-Jacques Milan 19 et 20 septembre Hôtel des Sociétés savantes Gironde

Entrée libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des JEP 2026, la Société Linnéenne de Bordeaux propose une exposition de photographies de biodiversité ordinaire locale. Ces photographies ont été effectuées par Jean-Jacques Milan, photographe linnéen (« Excellence » de la Fédération Internationale de l’Art Photographique en 2008) récemment disparu.

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026

Hôtel des Sociétés savantes 1 place Bardineau 33000Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Exposition de photographies de biodiversité ordinaire locale

Société Linnéenne de Bordeaux & Jean-Jacques Milan

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