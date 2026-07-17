Epiphania : Ballade sonore et patrimoine, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
jeudi 27 août 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux
Informations pratiques
Epiphania : Ballade sonore et patrimoine 27 août – 28 octobre Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T13:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-28T10:00:00+01:00 – 2026-10-28T19:00:00+01:00
La bibibliothèque vous invite à cette ballade sonore entre écoute des podcasts et découverte des ouvrages précieusement conservés dans ses réserves.
Avec leur podcast Epiphania, l’auteur Aurélia Coulaty et le musicien Sol Hess rendent hommage à trois personnalités littéraires et voyageuses nées en Aquitaine au XIX° siècle.
Portant sur le monde un regard curieux et divers, sensible, engagé, ils ont immortalisé la nature dans toute sa splendeur, ses ciels et levers de lune, reliant l’empreinte du pays natal aux lointains ailleurs.
Illustration : Laureline Mattiussi
Écriture, narration : Aurélia Coulaty
Création sonore et musicale : Sol Hess
Partenariat : LANGAGE-TOI, ALCA
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://prologue-alca.fr/fr/actualites/des-plumes-dans-le-casque-0 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Pierre Loti, Marcelle Tinayre, Élisée Reclus
© Laurelline Mattiussi
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