[JEP 2026] Visite commentée de la Pharmacie Caenevet – Roye, Pharmacie Caenevet, Wambrechies

Informations pratiques

[JEP 2026] Visite commentée de la Pharmacie Caenevet – Roye 19 et 20 septembre Pharmacie Caenevet Nord

Entrée libre, sans inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La Pharmacie Caenevet – Roye

Il y a toujours quelque chose de magique quand on passe la porte de la Pharmacie Caenevet-Roye.

Présente depuis 120 ans dans le centre-ville de Wambrechies, le temps semble s’y être figé, sublimé par ses boiseries, sa porte en verre gravé, ses splendides vitraux et les objets pharmaceutiques d’époque.

Découvrez son histoire et celle des objets pharmaceutique présents grâce aux souvenirs et aux explications de la Famille Roye.

Pharmacie Caenevet 6 place du Général de Gaulle 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France

Il y a toujours quelque chose de magique quand on passe la porte de cette ancienne officine où le temps semble figer. Visite commentée Caenevet

Service Communication – Ville de Wambrechies