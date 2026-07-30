Informations pratiques

Aubusson

JEP 2026 Visite commentée de l’ancienne manufacture Lunot

30 Rue Jean Jaurès Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Plongez dans l’histoire industrielle locale à travers une visite commentée de cette ancienne manufacture, témoin du savoir-faire et de la vie ouvrière d’autrefois. .

30 Rue Jean Jaurès Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 13 31 69 contact@asso-lunot.fr

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English : JEP 2026 Visite commentée de l’ancienne manufacture Lunot

L’événement JEP 2026 Visite commentée de l’ancienne manufacture Lunot Aubusson a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Aubusson-Felletin