JEP 2026 Visite commentée de l’ancienne manufacture Lunot Aubusson
dimanche 20 septembre 2026 · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
JEP 2026 Visite commentée de l’ancienne manufacture Lunot
30 Rue Jean Jaurès Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Plongez dans l’histoire industrielle locale à travers une visite commentée de cette ancienne manufacture, témoin du savoir-faire et de la vie ouvrière d’autrefois. .
30 Rue Jean Jaurès Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 13 31 69 contact@asso-lunot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEP 2026 Visite commentée de l’ancienne manufacture Lunot
L’événement JEP 2026 Visite commentée de l’ancienne manufacture Lunot Aubusson a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Aubusson-Felletin
À voir aussi à Aubusson (Creuse)
- Maison du Tapissier La visite de Faustine 30 juillet Aubusson 30 juillet 2026
- Grande Brocante de l’été Aubusson 2 août 2026
- FESTIVAL PRECAIRE Visions d’Eskandar Place du nouveau marché Aubusson 2 août 2026
- Ateliers d’été de la Cité Août Aubusson 3 août 2026
- FESTIVAL PRECAIRE Charlie et madame la lune Place du nouveau marché Aubusson 3 août 2026