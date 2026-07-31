JEP 2026 Visite de l’aérodrome Avenue Jules Védrines Domérat

Informations pratiques

Domérat

JEP 2026 Visite de l’aérodrome

Avenue Jules Védrines Aérodrome de Domérat Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Situé entre Montluçon et Domérat, l’aérodrome vous ouvre ses portes ! Découvrez l’histoire du lieu ainsi que le fonctionnement de ses anciens bâtiments.

.

Avenue Jules Védrines Aérodrome de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Located between Montluçon and Domérat, the airfield welcomes you! Discover the history of the site and learn how its historic buildings function.

L’événement JEP 2026 Visite de l’aérodrome Domérat a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme