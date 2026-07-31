JEP 2026 Visite de l’aérodrome Avenue Jules Védrines Domérat
dimanche 20 septembre 2026 · Avenue Jules Védrines · Domérat
Informations pratiques
Domérat
JEP 2026 Visite de l’aérodrome
Avenue Jules Védrines Aérodrome de Domérat Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Situé entre Montluçon et Domérat, l’aérodrome vous ouvre ses portes ! Découvrez l’histoire du lieu ainsi que le fonctionnement de ses anciens bâtiments.
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Avenue Jules Védrines Aérodrome de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.fr
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English :
Located between Montluçon and Domérat, the airfield welcomes you! Discover the history of the site and learn how its historic buildings function.
L’événement JEP 2026 Visite de l’aérodrome Domérat a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme
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