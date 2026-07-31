Informations pratiques

Domérat

JEP 2026 Visite de l’église Notre-Dame

Place Bacchus Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez les merveilles et les mystères de l’église Notre-Dame, typique de la région, et de sa célèbre crypte.

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Place Bacchus Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.fr

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English :

Discover the wonders and mysteries of the Notre-Dame Church, a typical example of the region’s architecture, and its famous crypt.

L’événement JEP 2026 Visite de l’église Notre-Dame Domérat a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme