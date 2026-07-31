JEP 2026 Visite de l’église Notre-Dame Domérat
samedi 19 septembre 2026 · Domérat
Informations pratiques
Domérat
JEP 2026 Visite de l’église Notre-Dame
Place Bacchus Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez les merveilles et les mystères de l’église Notre-Dame, typique de la région, et de sa célèbre crypte.
.
Place Bacchus Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the wonders and mysteries of the Notre-Dame Church, a typical example of the region’s architecture, and its famous crypt.
L’événement JEP 2026 Visite de l’église Notre-Dame Domérat a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Domérat (Allier)
- Les visites guidées de l’été à Domérat Couraud Domérat 5 août 2026
- Jouons ensemble Jeux d’adresse Rue Marcel Cachin Domérat 19 août 2026
- Les visites guidées de l’été à Domérat Aérodrome de Villars Avenue Jules Védrines Domérat 19 août 2026
- Tournoi Rocket League Rue Marcel Cachin Domérat 25 août 2026
- À l’heure des histoires Histoires d’été Rue Marcel Cachin Domérat 26 août 2026