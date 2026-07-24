JEP 2026 Visite de ville FELLETIN avant/après Office de tourisme de Aubusson Felletin Felletin
dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme de Aubusson Felletin · Felletin
Informations pratiques
Felletin
JEP 2026 Visite de ville FELLETIN avant/après
Office de tourisme de Aubusson Felletin Grande Rue Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:15:00
Date(s) :
2026-09-20
À travers des photographies d’archives et des cartes postales anciennes, remontez le temps et découvrez le Felletin d’autrefois.
Cette visite commentée vous permettra également de comprendre comment et pourquoi la ville a évolué jusqu’à sa configuration actuelle.
Réservation obligatoire .
Office de tourisme de Aubusson Felletin Grande Rue Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine felletinpatrimoine@gmail.com
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English : JEP 2026 Visite de ville FELLETIN avant/après
L’événement JEP 2026 Visite de ville FELLETIN avant/après Felletin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin
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