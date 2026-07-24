JEP 2026 Visite de ville FELLETIN avant/après Office de tourisme de Aubusson Felletin Felletin

Informations pratiques

Felletin

JEP 2026 Visite de ville FELLETIN avant/après

Office de tourisme de Aubusson Felletin Grande Rue Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:15:00

Date(s) :

2026-09-20

À travers des photographies d’archives et des cartes postales anciennes, remontez le temps et découvrez le Felletin d’autrefois.

Cette visite commentée vous permettra également de comprendre comment et pourquoi la ville a évolué jusqu’à sa configuration actuelle.

Réservation obligatoire .

Office de tourisme de Aubusson Felletin Grande Rue Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine felletinpatrimoine@gmail.com

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English : JEP 2026 Visite de ville FELLETIN avant/après

L’événement JEP 2026 Visite de ville FELLETIN avant/après Felletin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Aubusson-Felletin