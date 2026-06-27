Informations pratiques

Chartres

JEP 2026 visite flash de la maison Picassiette

22 Rue du Repos Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez exceptionnellement les portes de la Maison Picassiette ! Accompagné par une gardienne de l’esprit du lieu, découvrez les secrets de cette œuvre singulière et entrez au plus près de l’univers de Raymond Isidore

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, la Maison Picassiette se dévoile sous un jour privilégié. Pendant 30 minutes, les gardiennes vous racontent Raymond Isidore, son parcours et l’histoire de cette œuvre hors norme, façonnée durant des décennies à partir de fragments de vaisselle, de faïence, de verre et de porcelaine. Au fil des mosaïques et des décors, laissez-vous guider dans cet univers foisonnant et découvrez les clés de lecture d’un patrimoine chartrain aussi insolite que fascinant. Une manière originale de célébrer les Journées Européennes du Patrimoine en entrant dans l’intimité d’une œuvre unique. 5 .

22 Rue du Repos Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 34 10 78

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, take this rare opportunity to step inside the Maison Picassiette! Accompanied by a guide who embodies the spirit of the place, discover the secrets of this unique work and get an up-close look at the world of Raymond Isidore

L’événement JEP 2026 visite flash de la maison Picassiette Chartres a été mis à jour le 2026-08-13 par OT CHARTRES