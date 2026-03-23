JEP 2026 VISITE GUIDÉE DU CANAL DU MIDI Carcassonne
JEP 2026 VISITE GUIDÉE DU CANAL DU MIDI Carcassonne samedi 19 septembre 2026.
JEP 2026 VISITE GUIDÉE DU CANAL DU MIDI
Esplanade Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Envie d’un plongeon dans l’histoire du canal du Midi ?
Bienvenue au XVIIème siècle ! Marchez et suivez nos personnages atypiques lors de visites théâtralisées. Ils vous feront naviguer avec humour dans l’histoire de ce monument inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité. Un véritable voyage dans le temps pour découvrir le chef d’œuvre de Pierre-Paul Riquet.
Visite guidée gratuite sur inscription autour du canal du Midi avec un guide costumé.
Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine ainsi que pour la célébration des 30 ans de l’inscription du canal du Midi à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
.
Esplanade Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 10 24 30 accueil@carcassonne-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Would you like to delve into the history of the Canal du Midi?
Welcome to the 17th century! Walk and follow our atypical characters on theatrical tours. They’ll take you on a humorous journey through the history of this UNESCO World Heritage Site. Take a trip back in time to discover Pierre-Paul Riquet’s masterpiece.
Free guided tour of the Canal du Midi with a costumed guide.
The tour is part of the European Heritage Days and the 30th anniversary of the Canal du Midi’s inclusion on UNESCO’s World Heritage List.
L’événement JEP 2026 VISITE GUIDÉE DU CANAL DU MIDI Carcassonne a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne
À voir aussi à Carcassonne (Aude)
- RUGBY À XV US CARCASSONNE XV STADE MONTOIS RUGBY Carcassonne 27 mars 2026
- K7 HIP HOP ONE ONE BATTLE INTERNATIONALE Carcassonne 27 mars 2026
- LA BOHÈME Carcassonne 28 mars 2026
- RUGBY À XIII CARCASSONNE XIII LIMOUX XIII Carcassonne 29 mars 2026
- LE PARC AUSTRALIEN – LE PARC AUSTRALIEN jusqu’au 02/11/26 LE PARC AUSTRALIEN Carcassonne 2 avril 2026