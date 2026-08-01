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AGENDA · Saint-Germain-des-Fossés

JEP 2026 Visite guidée du Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

samedi 8 août 2026 · Rue du Prieuré · Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue du Prieuré
Adresse
Prieuré
Ville
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Département
Allier
Tarif
5 5 5 Gratuit pour les moins de 16 ans

Saint-Germain-des-Fossés

JEP 2026 Visite guidée du Prieuré

Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit pour les moins de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Dans le cadre des Soirées d’été au Prieuré et du week-end médiéval, découvrez comment vivait le Prieuré au Moyen-Age.
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Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   amisdupasse03@gmail.com

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English :

As part of the Summer Evenings at the Priory and the Medieval Weekend, discover how life was like at the Priory in the Middle Ages.

L’événement JEP 2026 Visite guidée du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-31 par Vichy Destinations

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