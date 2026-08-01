JEP 2026 Visite guidée du Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Saint-Germain-des-Fossés

JEP 2026 Visite guidée du Prieuré

Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit pour les moins de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Dans le cadre des Soirées d’été au Prieuré et du week-end médiéval, découvrez comment vivait le Prieuré au Moyen-Age.

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Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amisdupasse03@gmail.com

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English :

As part of the Summer Evenings at the Priory and the Medieval Weekend, discover how life was like at the Priory in the Middle Ages.

L’événement JEP 2026 Visite guidée du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-31 par Vichy Destinations