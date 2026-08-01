JEP 2026 Visite guidée du Prieuré Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés
samedi 8 août 2026 · Rue du Prieuré · Saint-Germain-des-Fossés
Informations pratiques
Saint-Germain-des-Fossés
JEP 2026 Visite guidée du Prieuré
Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Gratuit pour les moins de 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Dans le cadre des Soirées d’été au Prieuré et du week-end médiéval, découvrez comment vivait le Prieuré au Moyen-Age.
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Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amisdupasse03@gmail.com
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English :
As part of the Summer Evenings at the Priory and the Medieval Weekend, discover how life was like at the Priory in the Middle Ages.
L’événement JEP 2026 Visite guidée du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-31 par Vichy Destinations
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