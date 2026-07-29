JEP 2026 Visite guidée Histoire d’eaux, Vichy 2 000 ans de thermalisme Vichy Destinations Office de Tourisme Vichy
samedi 19 septembre 2026 · Vichy Destinations Office de Tourisme · Vichy
Informations pratiques
Vichy
JEP 2026 Visite guidée Histoire d’eaux, Vichy 2 000 ans de thermalisme
Vichy Destinations Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Depuis les bains chauds appréciés des Romains, jusqu’à l’invention du concept de wellness , en passant par le thermalisme médical de masse, Vichy a connu bien des empires !
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Vichy Destinations Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
From the hot baths enjoyed by the Romans, to the invention of the wellness concept, via mass medical thermalism, Vichy has seen many empires!
L’événement JEP 2026 Visite guidée Histoire d’eaux, Vichy 2 000 ans de thermalisme Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations
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