JEP 2026 Visite guidée Histoire d’eaux, Vichy 2 000 ans de thermalisme Vichy Destinations Office de Tourisme Vichy

Informations pratiques

Vichy

JEP 2026 Visite guidée Histoire d’eaux, Vichy 2 000 ans de thermalisme

Vichy Destinations Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Depuis les bains chauds appréciés des Romains, jusqu’à l’invention du concept de wellness , en passant par le thermalisme médical de masse, Vichy a connu bien des empires !

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Vichy Destinations Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

From the hot baths enjoyed by the Romans, to the invention of the wellness concept, via mass medical thermalism, Vichy has seen many empires!

L’événement JEP 2026 Visite guidée Histoire d’eaux, Vichy 2 000 ans de thermalisme Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations