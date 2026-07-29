JEP 2026 Visite guidée La Pastille de Vichy, 2 siècles de douceur Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy
samedi 19 septembre 2026 · Vichy Destinations (Office de tourisme) · Vichy
Informations pratiques
Vichy
JEP 2026 Visite guidée La Pastille de Vichy, 2 siècles de douceur
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Depuis sa création en 1825 par le chimiste Jean-Pierre-Joseph d’Arcet, la pastille de Vichy a conquis bien des palais et traversé les époques pour devenir une véritable icône de la station thermale.
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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Since its creation in 1825 by chemist Jean-Pierre-Joseph d?Arcet, the Vichy pastille has conquered many palates and passed through the ages to become a veritable icon of the spa town.
L’événement JEP 2026 Visite guidée La Pastille de Vichy, 2 siècles de douceur Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations
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