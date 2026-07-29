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JEP 2026 Visite guidée Salle de l’Opéra de Vichy Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

samedi 19 septembre 2026 · Vichy Destinations (Office de tourisme) · Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Vichy Destinations (Office de tourisme)
Adresse
19 rue du Parc
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

JEP 2026 Visite guidée Salle de l’Opéra de Vichy

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Lieu d’une vie artistique exceptionnelle, accessible au public depuis l’été 1901, de style Art Nouveau , constituée de 1400 places, elle est pour l’époque la plus grande salle de province.
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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

An exceptional artistic venue, open to the public since the summer of 1901, the 1400-seat Art Nouveau hall was the largest in France at the time.

L’événement JEP 2026 Visite guidée Salle de l’Opéra de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations

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