JEP 2026 Visite guidée Salle de l’Opéra de Vichy Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy
samedi 19 septembre 2026 · Vichy Destinations (Office de tourisme) · Vichy
Informations pratiques
Vichy
JEP 2026 Visite guidée Salle de l’Opéra de Vichy
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Lieu d’une vie artistique exceptionnelle, accessible au public depuis l’été 1901, de style Art Nouveau , constituée de 1400 places, elle est pour l’époque la plus grande salle de province.
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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
An exceptional artistic venue, open to the public since the summer of 1901, the 1400-seat Art Nouveau hall was the largest in France at the time.
L’événement JEP 2026 Visite guidée Salle de l’Opéra de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations
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