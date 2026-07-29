JEP 2026 Visite guidée Second Empire, Belle Époque, Âge d’Or de Vichy Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy
dimanche 20 septembre 2026 · Vichy Destinations (Office de tourisme) · Vichy
Informations pratiques
Vichy
JEP 2026 Visite guidée Second Empire, Belle Époque, Âge d’Or de Vichy
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
À son arrivée à Vichy, l’Empereur Napoléon III prononce cette phrase Je tâcherai de rendre ma présence utile dans ce pays .
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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Upon his arrival in Vichy, Emperor Napoleon III said: I will try to make my presence useful in this country.
L’événement JEP 2026 Visite guidée Second Empire, Belle Époque, Âge d’Or de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations
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