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JEP 2026 Visite guidée Second Empire, Belle Époque, Âge d’Or de Vichy Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

dimanche 20 septembre 2026 · Vichy Destinations (Office de tourisme) · Vichy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Vichy Destinations (Office de tourisme)
Adresse
19 rue du Parc
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

JEP 2026 Visite guidée Second Empire, Belle Époque, Âge d’Or de Vichy

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :
2026-09-20

À son arrivée à Vichy, l’Empereur Napoléon III prononce cette phrase Je tâcherai de rendre ma présence utile dans ce pays .
  .

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

Upon his arrival in Vichy, Emperor Napoleon III said: I will try to make my presence useful in this country.

L’événement JEP 2026 Visite guidée Second Empire, Belle Époque, Âge d’Or de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations

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