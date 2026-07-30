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JEP 2026 Visite guidée Vichy, Capitale de l’Etat français 40/44 Vichy Destinations (Office de Tourisme) Vichy

samedi 19 septembre 2026 · Vichy Destinations (Office de Tourisme) · Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Vichy Destinations (Office de Tourisme)
Adresse
19 rue du Parc
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

JEP 2026 Visite guidée Vichy, Capitale de l’Etat français 40/44

Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

22 Juin 1940 l’armistice signé à Rethondes scelle la défaite militaire de la France et la fin de l’offensive militaire de l’Allemagne.
  .

Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

june 22 1940: the armistice signed at Rethondes seals France’s military defeat and the end of Germany’s military offensive.

L’événement JEP 2026 Visite guidée Vichy, Capitale de l’Etat français 40/44 Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations

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