JEP 2026 Visite guidée Vichy, Capitale de l’Etat français 40/44 Vichy Destinations (Office de Tourisme) Vichy
samedi 19 septembre 2026 · Vichy Destinations (Office de Tourisme) · Vichy
Informations pratiques
Vichy
JEP 2026 Visite guidée Vichy, Capitale de l’Etat français 40/44
Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
22 Juin 1940 l’armistice signé à Rethondes scelle la défaite militaire de la France et la fin de l’offensive militaire de l’Allemagne.
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Vichy Destinations (Office de Tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
june 22 1940: the armistice signed at Rethondes seals France’s military defeat and the end of Germany’s military offensive.
L’événement JEP 2026 Visite guidée Vichy, Capitale de l’Etat français 40/44 Vichy a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations
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