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JEP 2026 Visite libre de la Tour Prisonnière Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Fossés de la Tour prisonnière · Cusset

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rue des Fossés de la Tour prisonnière
Adresse
La Tour Prisonnière et les Souterrains
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

JEP 2026 Visite libre de la Tour Prisonnière

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Dernière tour d’artillerie du XVe siècle et ancienne prison, la Tour Prisonnière conserve la mémoire des fortifications de Cusset. Véritable Fabrique d’Imaginaire, elle invite à découvrir son histoire et son exposition 2026 d’arts intitulée XIII
  .

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17  cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English : JEP 2026 Visite libre de la Tour Prisonnière

A 15th-century artillery tower and former prison, the Tour Prisonnière preserves the legacy of Cusset’s fortifications. A true “Factory of Imagination,” it invites visitors to discover its history and its 2026 art exhibition titled “XIII.”

L’événement JEP 2026 Visite libre de la Tour Prisonnière Cusset a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations

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