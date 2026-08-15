JEP 2026 Visite libre de la Tour Prisonnière Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

samedi 19 septembre 2026 · Rue des Fossés de la Tour prisonnière · Cusset

Informations pratiques

Cusset

JEP 2026 Visite libre de la Tour Prisonnière

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dernière tour d’artillerie du XVe siècle et ancienne prison, la Tour Prisonnière conserve la mémoire des fortifications de Cusset. Véritable Fabrique d’Imaginaire, elle invite à découvrir son histoire et son exposition 2026 d’arts intitulée XIII

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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière et les Souterrains Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English : JEP 2026 Visite libre de la Tour Prisonnière

A 15th-century artillery tower and former prison, the Tour Prisonnière preserves the legacy of Cusset’s fortifications. A true “Factory of Imagination,” it invites visitors to discover its history and its 2026 art exhibition titled “XIII.”

L’événement JEP 2026 Visite libre de la Tour Prisonnière Cusset a été mis à jour le 2026-08-10 par Vichy Destinations