JEP 2026 Visite libre de l’église St Martial Rieupeyroux
samedi 19 septembre 2026 · Rieupeyroux
Informations pratiques
Rieupeyroux
JEP 2026 Visite libre de l’église St Martial
Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Classé au titre des Monuments Historiques, découvrez cet édifice, exemple exceptionnel d’architecture fortifiée de la France méridionale.
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Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 00
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English :
Listed as a Historic Monument, discover this building, an exceptional example of fortified architecture in southern France.
L’événement JEP 2026 Visite libre de l’église St Martial Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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