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JEP 2026 Visite libre de l’église St Martial Rieupeyroux

samedi 19 septembre 2026 · Rieupeyroux

JEP 2026 Visite libre de l’église St Martial Rieupeyroux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
12240 Rieupeyroux
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Rieupeyroux

JEP 2026 Visite libre de l’église St Martial

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Classé au titre des Monuments Historiques, découvrez cet édifice, exemple exceptionnel d’architecture fortifiée de la France méridionale.
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Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 00 

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English :

Listed as a Historic Monument, discover this building, an exceptional example of fortified architecture in southern France.

L’événement JEP 2026 Visite libre de l’église St Martial Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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