Informations pratiques

Rieupeyroux

JEP 2026 Visite libre de l’église St Martial

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Classé au titre des Monuments Historiques, découvrez cet édifice, exemple exceptionnel d’architecture fortifiée de la France méridionale.

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Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 00

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English :

Listed as a Historic Monument, discover this building, an exceptional example of fortified architecture in southern France.

L’événement JEP 2026 Visite libre de l’église St Martial Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)