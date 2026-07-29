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JEP 2026 Visite libre du Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Musée des arts d’Afrique et d’Asie Vichy

samedi 19 septembre 2026 · Musée des arts d'Afrique et d'Asie · Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée des arts d'Afrique et d'Asie
Adresse
16 avenue Thermale
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

JEP 2026 Visite libre du Musée des Arts d’Afrique et d’Asie

Musée des arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Expositions temporaires 2026 Afrique arts contemporains et ROUTES Tibet, Gandhara, Amazonie
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Musée des arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40  musee-aaa@wanadoo.fr

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English :

Temporary Exhibitions 2026: Africa—Contemporary Art and ROUTES—Tibet, Gandhara, the Amazon

L’événement JEP 2026 Visite libre du Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy a été mis à jour le 2026-07-26 par Vichy Destinations

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