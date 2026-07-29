JEP 2026 Visite libre du Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Musée des arts d’Afrique et d’Asie Vichy
samedi 19 septembre 2026 · Musée des arts d'Afrique et d'Asie · Vichy
Informations pratiques
Vichy
JEP 2026 Visite libre du Musée des Arts d’Afrique et d’Asie
Musée des arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Expositions temporaires 2026 Afrique arts contemporains et ROUTES Tibet, Gandhara, Amazonie
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Musée des arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr
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English :
Temporary Exhibitions 2026: Africa—Contemporary Art and ROUTES—Tibet, Gandhara, the Amazon
L’événement JEP 2026 Visite libre du Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy a été mis à jour le 2026-07-26 par Vichy Destinations
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