JEP 2026 Visite libre du parc du château de Réquista à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
dimanche 20 septembre 2026 · Le Bas Ségala
Informations pratiques
Le Bas Ségala
JEP 2026 Visite libre du parc du château de Réquista à La Bastide l’Evêque
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez ce beau jardin à l’anglaise composé d’arbres centenaires et de massifs arbustifs entourant l’architecture singulière et élégante du château de Réquista édifié dès 1530 par Jean Patras, riche marchand et négociant en cuivre.
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La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 13 94
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English :
Discover this beautiful English-style garden featuring century-old trees and shrub beds surrounding the unique architectureand elegant architecture of the Château de Réquista, built in 1530 by Jean Patras, a wealthy merchant and copper trader.
L’événement JEP 2026 Visite libre du parc du château de Réquista à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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