Informations pratiques

Le Bas Ségala

JEP 2026 Visite libre du parc du château de Réquista à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez ce beau jardin à l’anglaise composé d’arbres centenaires et de massifs arbustifs entourant l’architecture singulière et élégante du château de Réquista édifié dès 1530 par Jean Patras, riche marchand et négociant en cuivre.

.

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 13 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover this beautiful English-style garden featuring century-old trees and shrub beds surrounding the unique architectureand elegant architecture of the Château de Réquista, built in 1530 by Jean Patras, a wealthy merchant and copper trader.

L’événement JEP 2026 Visite libre du parc du château de Réquista à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)