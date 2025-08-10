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JEP 2026 Visite libre du parc du château de Réquista à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

dimanche 20 septembre 2026 · Le Bas Ségala

JEP 2026 Visite libre du parc du château de Réquista à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
La Bastide l'Evêque
Ville
12200 Le Bas Ségala
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Le Bas Ségala

JEP 2026 Visite libre du parc du château de Réquista à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez ce beau jardin à l’anglaise composé d’arbres centenaires et de massifs arbustifs entourant l’architecture singulière et élégante du château de Réquista édifié dès 1530 par Jean Patras, riche marchand et négociant en cuivre.
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La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 13 94 

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English :

Discover this beautiful English-style garden featuring century-old trees and shrub beds surrounding the unique architectureand elegant architecture of the Château de Réquista, built in 1530 by Jean Patras, a wealthy merchant and copper trader.

L’événement JEP 2026 Visite libre du parc du château de Réquista à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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