JEP 2026 Visite libre Temple protestant, ancienne église des Prémontrés Temple protestant Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Visite libre Temple protestant, ancienne église des Prémontrés
Temple protestant Place André Maginot Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Ancienne église des Prémontrés à Nancy, bâtie d’après les plans de l’architecte italien Giovanni Betto, il s’agit d’un bâtiment exceptionnel, copiant les églises romaines. Actuel temple Saint-Jean, cet édifice est doté d’un orgue remarquable du facteur Cuvilier, dont le buffet est inscrit au titre des monuments historiques.
Une exposition L’Eglise réformée de Nancy, d’un presbytère à un autre, une page d’histoire sera présentée au public.Tout public
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Temple protestant Place André Maginot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 02 34
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English :
The former Premonstratensian Church in Nancy, built according to plans by the Italian architect Giovanni Betto, is an exceptional building modeled after Roman churches. Now known as Saint-Jean Church, this building features a remarkable organ built by Cuvilier, whose case is listed as a historic monument.
An exhibition titled “The Reformed Church of Nancy: From One Rectory to Another—A Page of History” will be open to the public.
L’événement JEP 2026 Visite libre Temple protestant, ancienne église des Prémontrés Nancy a été mis à jour le 2026-08-08 par DESTINATION NANCY
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