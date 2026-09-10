JEP 2026 Visite libre Temple protestant, ancienne église des Prémontrés Temple protestant Nancy

Informations pratiques

Nancy

JEP 2026 Visite libre Temple protestant, ancienne église des Prémontrés

Temple protestant Place André Maginot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Ancienne église des Prémontrés à Nancy, bâtie d’après les plans de l’architecte italien Giovanni Betto, il s’agit d’un bâtiment exceptionnel, copiant les églises romaines. Actuel temple Saint-Jean, cet édifice est doté d’un orgue remarquable du facteur Cuvilier, dont le buffet est inscrit au titre des monuments historiques.

Une exposition L’Eglise réformée de Nancy, d’un presbytère à un autre, une page d’histoire sera présentée au public.Tout public

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Temple protestant Place André Maginot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 02 34

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English :

The former Premonstratensian Church in Nancy, built according to plans by the Italian architect Giovanni Betto, is an exceptional building modeled after Roman churches. Now known as Saint-Jean Church, this building features a remarkable organ built by Cuvilier, whose case is listed as a historic monument.

An exhibition titled “The Reformed Church of Nancy: From One Rectory to Another—A Page of History” will be open to the public.

L’événement JEP 2026 Visite libre Temple protestant, ancienne église des Prémontrés Nancy a été mis à jour le 2026-08-08 par DESTINATION NANCY