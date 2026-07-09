JEP 2026 : Visites des chapelles restaurées de l’église Saint-Sulpice Église Saint-Sulpice Paris
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Sulpice · Paris
Informations pratiques
La visite permettra de découvrir l’ensemble des chapelles restaurées de l’église Saint-Sulpice avec en point d’orgue les peintures murales des transepts dont les restaurations seront tout juste achevées.
Les chefs-d’œuvre de peinture murale des XVIIIe et XIXe siècles de l’église Saint-Sulpice seront présentés par la conservatrice du patrimoine en charge de l’édifice à travers une sélection de chapelles récemment restaurées : autant d’artistes et de chantiers majeurs à découvrir !
Le lien pour la billetterie sera activé la 1ère quinzaine de septembre.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez découvrir les chapelles restaurées de l’église Saint-Sulpice !
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 09h30 à 10h30
gratuit
L’inscription à cet événement se fera en ligne à partir de cette page début septembre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T09:30:00+02:00_2026-09-19T10:30:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T12:00:00+02:00
Église Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Rendez-vous sous le porche de l’égliseParis
https://www.paris.fr/evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-decouvrez-le-programme-113133
Afficher la carte du lieu Église Saint-Sulpice et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Japan Expo Paris Parc des expositions Villepinte 9 juillet 2026
- Barbès Cello Club, stage de violoncelle Lavoir Moderne Parisien Paris 9 juillet 2026
- Initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux – NIVEAU 1 Maison Paris Nature Paris 9 juillet 2026
- La bibliothèque Louise Michel au Square casque d’Or ! Jardin Casque-d’Or Paris 9 juillet 2026
- La bibliothèque au square des Batignolles BHLM 2026 Square des Batignolles PARIS 9 juillet 2026