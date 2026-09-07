[JEP 2026] Visites guidées de l’église St-Vaast et de ses orgues, Eglise Saint-Vaast, Wambrechies

Informations pratiques

[JEP 2026] Visites guidées de l’église St-Vaast et de ses orgues Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 Eglise Saint-Vaast Nord

Entrée libre, sans inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’église Saint-vaast

Cette église néogothique s’élève au centre de Wambrechies depuis 1868.

Sublimée par les vitraux peints par Haussair, maître verrier du XIXe et les splendides fresques récemment rénovées, l’église vous livre ici ses secrets.

Visites guidées de l’Eglise commentées par Wambrechies Historique Dimanche 20 septembre à 14h30 et 16h30

Les Orgues

Découvrez l’histoire des grands orgues de l’Eglise (1624 tuyaux !)

Visites guidées de l’Orgues commentées par Musique & Orgue Dimanche 20 septembre à 15h30 et 17h30

Eglise Saint-Vaast 14 Pl. du Général de Gaulle, 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France

Plutôt visite de l’église par l’association Wambrechies Historique ou visite des orgues par l’association Musique & Orgue ? Visites guidées Orgues

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