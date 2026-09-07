[JEP 2026] Visites guidées du Fort du Vert Galant, Fort du Vert Galant, Wambrechies

Informations pratiques

[JEP 2026] Visites guidées du Fort du Vert Galant 19 et 20 septembre Fort du Vert Galant Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Le Fort du Vert Galant

Acheté à l’armée française par la ville en 2009, le fort du Vert Galant est l’un des derniers vestiges des forts dits « à crête unique » bâtis au lendemain de la guerre de 1870. Une histoire centenaire, marquée du sceau de l’immédiate obsolescence de ce type d’édifice.

Accompagné par Théo Hooreman (Association Culture’L Co), guide-conférencier, parcourez les couloirs du Fort et découveez les anecdotes qui font l’histoire particulière du lieu.

Visite en Langue des Signes Française

Depuis plusieurs années, la Ville de Wambrechies s’engage pour l’accessibilité de ses évènements. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une visite du Château de Robersart (samedi 19 septembre à 14h30) et du Fort du Vert Galant (samedi 19 septembre à 17h) sont interprétées en L.S.F.

Fort du Vert Galant 400 Rue du Vert Galant, 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-du-fort-du-vert-galant »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/culturelco/ »}]

Parcourez les couloirs du Fort du Vert Galant, accompagnés par les anecdotes qui font l’histoire particulière du lieu. Visite guidée Wambrechies

©Service Communication – Ville de Wambrechies