JeP – Balade au fil de l’eau à Coignières, Mairie de Coignières, Coignières
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Coignières · Coignières
Informations pratiques
JeP – Balade au fil de l’eau à Coignières Samedi 19 septembre, 10h30 Mairie de Coignières Yvelines
À partir de 6 ans. Prévoir de bonne chaussures de marche. Poussette déconseillée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
De l’utilisation de l’eau dans l’ancien village de Coignières autour du puits de la rue de la mairie au bassin de collecte des eaux de pluie de la route nationale 10 créé au Val Favry, en passant par le réseau hydraulique de Louis XIV ou l’adduction de l’eau potable, remontez le fil de l’eau et explorez sa gestion de l’époque moderne à nos jours.
Promenade animée et coordonnée par l’équipe du Musée de la Ville de SQY
Mairie de Coignières Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « museedelaville@sqy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139443890 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0689432484 »}]
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© Ville de Coignières
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