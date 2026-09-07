Lambert wilson / Lemanic modern ensemble, Théâtre Alphonse Daudet, Coignières

Informations pratiques

Lambert wilson / Lemanic modern ensemble Vendredi 18 septembre, 16h00 Théâtre Alphonse Daudet Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Musique classique

Concert de clôture des 30e Journées Ravel. Une fête musicale en forme de voyage, une façon d’honorer Ravel, le grand voyageur ! Grâce à Lambert Wilson, à Bruno Fontaine à la tête du Lemanic Modern Ensemble nous voici embarqués avec Kurt Weill au départ de Berlin, pour rejoindre Paris et New York où nous retrouverons Maurice Ravel et George Gershwin, le plus parisien des Américains. À travers le destin tourmenté de Kurt Weill, compositeur juif allemand né en 1900 et mort en 1950, c’est toute l’aventure artistique européenne qui se déroule à nos oreilles : Berlinois, Kurt Weill est d’abord un proche collaborateur de Bertolt Brecht, dramaturge emblématique de la République de Weimar, auteur avec Weill de L’Opéra de quat’sous, succès symbolique de cette période troublée.

Après l’accession au pouvoir des nazis en 1933, Kurt Weill émigre. D’abord à Paris, où il compose notamment Marie Galante, puis à New York, où il connaîtra un succès éclatant dans le genre de la comédie musicale.

Comme tous ses contemporains, Ravel en fait partie, Kurt Weill a été fasciné d’emblée par le jazz, par la musique de cabaret et par la comédie musicale, pas étonnant qu’un George Gershwin soit devenu une sorte de phare pour lui, dans les moments les plus sombres de son existence.

En partenariat avec l’association Les Journées Ravel.

Théâtre Alphonse Daudet 26 rue du Moulin Vent 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France

Lambert wilson / Lemanic modern ensemble