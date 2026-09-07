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AGENDA · Coignières

Lambert Wilson / Roger Muraro Musique, Spectacle musique classique, piano, récitant, ravel, Théâtre Alphonse Daudet, Coignières

dimanche 4 octobre 2026 · Théâtre Alphonse Daudet · Coignières

Lambert Wilson / Roger Muraro Musique, Spectacle musique classique, piano, récitant, ravel, Théâtre Alphonse Daudet, Coignières

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Théâtre Alphonse Daudet
Adresse
26 rue du Moulin Vent 78310 Coignières
Ville
78310 Coignières
Département
Yvelines
Tarif
27

Lambert Wilson / Roger Muraro Musique, Spectacle
musique classique, piano, récitant, ravel Dimanche 4 octobre, 16h00 Théâtre Alphonse Daudet Yvelines

27

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Concert classique à la découverte De Maurice Ravel

Autour du Tombeau de Couperin, lecture de lettres de Maurice Ravel. Avec une mise en perspective d’un choix de la correspondance, d’articles biographiques, de témoignages de proches et de la musique de Ravel. Lambert Wilson et Roger Muraro nous proposent une plongée dans l’être intime du compositeur, tout au long de sa vie et de son parcours créateur.Le premier conflit mondial tient une place centrale dans la bascule de vie qu’elle implique pour Ravel, autant que pour le monde qui l’entoure, et le Tombeau de Couperin, oeuvre composée pendant la guerre en porte témoignage. Lecture de lettres et articles entrelacés de musique de Maurice Ravel, Mañuel de Falla, Frédéric Chopin.
En partenariat avec l’association Les Journées Ravel.

Théâtre Alphonse Daudet 26 rue du Moulin Vent 78310 Coignières Coignières 78310 Yvelines Île-de-France
Lambert Wilson / Roger Muraro Musique, Spectacle musique classique, piano, récitant, ravel

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