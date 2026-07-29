[JEP] Conférence au Temple Protestant de Sancerre Sancerre
samedi 19 septembre 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
[JEP] Conférence au Temple Protestant de Sancerre
43 Rue Basse des Remparts Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Un patrimoine d’exception…
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 2026, le Temple protestant de Sancerre vous ouvre ses portes.
Conférence de Jean-Paul LESIMPLE le 19 septembre à 16h.
Les Pères de l’Eglise sont ils aussi les Pères des Protestants ?
Souvent, en milieu Protestant, on passe allègrement de l’Apocalypse de Jean à l’affichage des 95 thèses de Luther en 1517, comme si rien ne s’était passé pendant 14 ou 15 siècles…
Pour répondre à cette question, Jean-Paul LESIMPLE vous invite à un parcours historique et théologique qui nous réservera peut-être quelques surprises ! .
43 Rue Basse des Remparts Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 99 00 85 epucosne.sancerre@gmail.com
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English :
An exceptional heritage…
L’événement [JEP] Conférence au Temple Protestant de Sancerre Sancerre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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