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JEP contes et musique Exposition Sonorités d’Été Rue du Four Mollet Auray

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Four Mollet · Auray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue du Four Mollet
Adresse
La Chapelle Saint-Esprit
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif

Auray

JEP contes et musique Exposition Sonorités d’Été

Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Contes et musique

L’exposition Sonorités d’Été est née du pari de la commissaire de l’exposition Yola Couder de venir dévoiler la Chapelle du Saint-Esprit dans sa nudité, tout en l’habillant par le son. Une question s’est posée est-ce qu’une création sonore pourrait venir interagir avec la hauteur du lieu et aller y chercher ses sonorités profondes ?   .

Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32 

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English :

L’événement JEP contes et musique Exposition Sonorités d’Été Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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