JEP contes et musique Exposition Sonorités d’Été Rue du Four Mollet Auray
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Four Mollet · Auray
Informations pratiques
Auray
JEP contes et musique Exposition Sonorités d’Été
Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Contes et musique
L’exposition Sonorités d’Été est née du pari de la commissaire de l’exposition Yola Couder de venir dévoiler la Chapelle du Saint-Esprit dans sa nudité, tout en l’habillant par le son. Une question s’est posée est-ce qu’une création sonore pourrait venir interagir avec la hauteur du lieu et aller y chercher ses sonorités profondes ? .
Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement JEP contes et musique Exposition Sonorités d’Été Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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