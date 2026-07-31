UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Auray

JEP Découverte musicale de l’orgue de Saint-Gildas Place Gabriel Deshayes Auray

dimanche 20 septembre 2026 · Place Gabriel Deshayes · Auray

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place Gabriel Deshayes
Adresse
Eglise Saint Gildas
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif

Auray

JEP Découverte musicale de l’orgue de Saint-Gildas

Place Gabriel Deshayes Eglise Saint Gildas Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

L’orgue de l’église Saint-Gildas est un instrument classé au titre des Monuments historiques. Il est présenté de façon simple et interactive par les bénévoles Alre’Orgues.
Cette association vise à préserver ce patrimoine instrumental fragile et à le valoriser auprès de tous.

Livret de présentation de l’orgue en braille   .

Place Gabriel Deshayes Eglise Saint Gildas Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP Découverte musicale de l’orgue de Saint-Gildas Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Auray (Morbihan)