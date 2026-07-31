JEP Découverte musicale de l’orgue de Saint-Gildas Place Gabriel Deshayes Auray
dimanche 20 septembre 2026 · Place Gabriel Deshayes · Auray
Informations pratiques
Auray
JEP Découverte musicale de l’orgue de Saint-Gildas
Place Gabriel Deshayes Eglise Saint Gildas Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
L’orgue de l’église Saint-Gildas est un instrument classé au titre des Monuments historiques. Il est présenté de façon simple et interactive par les bénévoles Alre’Orgues.
Cette association vise à préserver ce patrimoine instrumental fragile et à le valoriser auprès de tous.
Livret de présentation de l’orgue en braille .
Place Gabriel Deshayes Eglise Saint Gildas Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement JEP Découverte musicale de l’orgue de Saint-Gildas Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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