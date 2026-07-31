JEP Découverte musicale de l’orgue de Saint-Gildas Place Gabriel Deshayes Auray

Informations pratiques

Auray

JEP Découverte musicale de l’orgue de Saint-Gildas

Place Gabriel Deshayes Eglise Saint Gildas Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

L’orgue de l’église Saint-Gildas est un instrument classé au titre des Monuments historiques. Il est présenté de façon simple et interactive par les bénévoles Alre’Orgues.

Cette association vise à préserver ce patrimoine instrumental fragile et à le valoriser auprès de tous.

Livret de présentation de l’orgue en braille .

Place Gabriel Deshayes Eglise Saint Gildas Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP Découverte musicale de l’orgue de Saint-Gildas Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon