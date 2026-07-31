JEP Jeux anciens en bois Parvis de la prison Auray
samedi 19 septembre 2026 · Parvis de la prison · Auray
Informations pratiques
Auray
JEP Jeux anciens en bois
Parvis de la prison 8 Rue du Jeu de Paume Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Partagez un moment ludique et convivial autour de jeux anciens en bois qui amusaient aussi bien les enfants dans les cours d’écoles que les familles lors des fêtes populaires.
Accès libre .
Parvis de la prison 8 Rue du Jeu de Paume Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement JEP Jeux anciens en bois Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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