JEP Jeux anciens en bois Parvis de la prison Auray

samedi 19 septembre 2026 · Parvis de la prison · Auray

Informations pratiques

Auray

JEP Jeux anciens en bois

Parvis de la prison 8 Rue du Jeu de Paume Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Partagez un moment ludique et convivial autour de jeux anciens en bois qui amusaient aussi bien les enfants dans les cours d’écoles que les familles lors des fêtes populaires.

Accès libre .

Parvis de la prison 8 Rue du Jeu de Paume Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English :

L’événement JEP Jeux anciens en bois Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon