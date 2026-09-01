JEP | Mémoire de Paysage | Visite commentée Hôtel L’Yeuse Châteaubernard

Informations pratiques

Châteaubernard

JEP | Mémoire de Paysage | Visite commentée

Hôtel L’Yeuse 65 rue de Bellevue Châteaubernard Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion d’une lecture de paysage, plongez au coeur de l’histoire géomorphologique et bien plus encore de notre territoire !

Avec les Jardins Respectueux et le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de la Charente

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Hôtel L’Yeuse 65 rue de Bellevue Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Join us for a landscape tour and delve into the geomorphological history—and so much more—of our region!

In partnership with Jardins Respectueux and the CAUE (Council for Architecture, Urban Planning, and the Environment) of Charente

L’événement JEP | Mémoire de Paysage | Visite commentée Châteaubernard a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac