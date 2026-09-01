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AGENDA · Châteaubernard

JEP | Mémoire de Paysage | Visite commentée Hôtel L’Yeuse Châteaubernard

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel L'Yeuse · Châteaubernard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Hôtel L'Yeuse
Adresse
65 rue de Bellevue
Ville
16100 Châteaubernard
Département
Charente
Tarif
5 5 5

Châteaubernard

JEP | Mémoire de Paysage | Visite commentée

Hôtel L’Yeuse 65 rue de Bellevue Châteaubernard Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion d’une lecture de paysage, plongez au coeur de l’histoire géomorphologique et bien plus encore de notre territoire !
Avec les Jardins Respectueux et le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de la Charente
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Hôtel L’Yeuse 65 rue de Bellevue Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Join us for a landscape tour and delve into the geomorphological history—and so much more—of our region!
In partnership with Jardins Respectueux and the CAUE (Council for Architecture, Urban Planning, and the Environment) of Charente

L’événement JEP | Mémoire de Paysage | Visite commentée Châteaubernard a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac

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