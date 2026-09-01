JEP Parcours d’art public urbain Impasse du Colombier Aubagne
samedi 19 septembre 2026 · Impasse du Colombier · Aubagne
Informations pratiques
Aubagne
JEP Parcours d’art public urbain
Samedi 19 septembre 2026 de 9h30 à 11h30. Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Ce parcours vous invite à partir à la rencontre d’œuvres installées dans l’espace public.
En effet, sculptures, fresques et interventions artistiques jalonnent les rues et les places de la ville. Une balade culturelle qui vous propose de porter un nouveau regard sur le patrimoine urbain, découvrir l’histoire locale et explorer la manière dont l’art dialogue avec le quotidien des habitants. .
Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr
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English :
This tour invites you to set out to discover works installed in public spaces.
L’événement JEP Parcours d’art public urbain Aubagne a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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