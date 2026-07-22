JEP Patrimoine photographique Auray
samedi 19 septembre 2026 · Auray
Informations pratiques
Auray
JEP Patrimoine photographique
Place Gabriel Deshayes Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Comment s’habillaient les enfants alréens il y a 100 ans ?
En mai 2026, les élèves de CM1 de l’école publique alréenne Les Rives du Loch ont appris comment les enfants alréens s’habillaient au début du 20è s. ils partagent leurs connaissances en concevant un parcours Baludik illustré de photographies d’époque. Belle balade en famille !
Départ du parcours, place Gabriel Deshayes avec un QR code placé à l’entrée de l’église.
Accès libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite .
Place Gabriel Deshayes Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement JEP Patrimoine photographique Auray a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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