JEP | Table ronde | Alliances vivantes construire un imaginaire écoligique Fondation d’entreprise Martell Cognac

Informations pratiques

Cognac

JEP | Table ronde | Alliances vivantes construire un imaginaire écoligique

Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino-Martell Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Pendant les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, la table ronde Alliances vivantes construire un imaginaire écologique s’intéressera à la manière dont les artistes utilisent la narration pour réinventer nos façons de percevoir le monde

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Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino-Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 33 51

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English :

During the European Heritage and Matrimony Days, the roundtable discussion “Living Alliances: Building an Ecological Imagination will explore how artists use storytelling to reinvent the ways we perceive the world

L’événement JEP | Table ronde | Alliances vivantes construire un imaginaire écoligique Cognac a été mis à jour le 2026-08-04 par Destination Cognac