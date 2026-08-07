JEP | Table ronde | Alliances vivantes construire un imaginaire écoligique Fondation d’entreprise Martell Cognac
samedi 19 septembre 2026 · Fondation d’entreprise Martell · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Table ronde | Alliances vivantes construire un imaginaire écoligique
Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino-Martell Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-20 19:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Pendant les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, la table ronde Alliances vivantes construire un imaginaire écologique s’intéressera à la manière dont les artistes utilisent la narration pour réinventer nos façons de percevoir le monde
.
Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino-Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 33 51
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English :
During the European Heritage and Matrimony Days, the roundtable discussion “Living Alliances: Building an Ecological Imagination will explore how artists use storytelling to reinvent the ways we perceive the world
L’événement JEP | Table ronde | Alliances vivantes construire un imaginaire écoligique Cognac a été mis à jour le 2026-08-04 par Destination Cognac
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