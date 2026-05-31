JEP : Visite commentée du site complet des Minimes, Chapelle des Minimes, Montmerle-sur-Saône
JEP : Visite commentée du site complet des Minimes, Chapelle des Minimes, Montmerle-sur-Saône samedi 19 septembre 2026.
JEP : Visite commentée du site complet des Minimes 19 et 20 septembre Chapelle des Minimes Ain
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
JEP : Visite commentée du site complet des Minimes
parc, chapelle, vignes et tour
3 visites par jour : 10h00, 14h30, 16h30
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Chapelle des Minimes Chemin de la Chapelle 01090 Montmerle-sur-Saône Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amisdesminimes@gmail.com »}]
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Amis des Minimes
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