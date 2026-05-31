JEP : Visite commentée du site complet des Minimes, Chapelle des Minimes, Montmerle-sur-Saône

JEP : Visite commentée du site complet des Minimes 19 et 20 septembre Chapelle des Minimes Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

JEP : Visite commentée du site complet des Minimes

parc, chapelle, vignes et tour

3 visites par jour : 10h00, 14h30, 16h30

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Chapelle des Minimes Chemin de la Chapelle 01090 Montmerle-sur-Saône Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amisdesminimes@gmail.com »}]

parc, chapelle, vignes et tour visite JEP

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