JEP | Visite commentée | Honneur aux dames Musée d’art et d’histoire Cognac
samedi 19 septembre 2026 · Musée d’art et d’histoire · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Visite commentée | Honneur aux dames
Musée d’art et d’histoire 48 boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les femmes se font discrètes au musée, mais elles ont pourtant bien des choses à raconter.
Venez les écouter au cours d’une visite flash de 30 minutes.
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Musée d’art et d’histoire 48 boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
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English :
Women tend to keep a low profile at the museum, but they actually have a lot to share.
Come listen to them during a 30-minute quick tour.
L’événement JEP | Visite commentée | Honneur aux dames Cognac a été mis à jour le 2026-08-04 par Destination Cognac
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