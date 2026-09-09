JEP | Visite de la Maison Mosaïque Cognac
samedi 19 septembre 2026 · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Visite de la Maison Mosaïque
5 rue Chanoine Dufayet Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite des ateliers, de la maison de l’artiste Catherine Chabert, céramiste et peintre et découvrez son univers.
Elle accueille le peintre botaniste et illustrateur Jacky Jousson et ses crayons et aquarelles Fleurs et plantes médicinales des Charentes .
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5 rue Chanoine Dufayet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 29 99 96 catherinechabert@live.fr
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English :
Visit the workshops and home of artist Catherine Chabert, ceramist and painter, and discover her world.
She welcomes botanist painter and illustrator Jacky Jousson and his pencils and watercolors Fleurs et plantes médicinales des Charentes .
L’événement JEP | Visite de la Maison Mosaïque Cognac a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac
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