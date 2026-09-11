JEP : Visite de l’ancien Hôpital de la Charité de Lille, Lycée Montebello, Lille

Informations pratiques

JEP : Visite de l’ancien Hôpital de la Charité de Lille Samedi 19 septembre, 10h00 Lycée Montebello Nord

Gratuit sur réservation en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille vous propose une visite guidée du Lycée Montebello, ancien Hôpital de la Charité de Lille le samedi 19 septembre 2026 à 10h.

L’Hôpital Sainte Eugénie (devenu Hôpital de la Charité), fleuron hospitalier de l’architecte Auguste Mourcou, s’est ouvert il y a 147 ans en 1877. Ce monument remarquable conçu sous le Second Empire (1852-1870), ouvert sous la IIIe République (1870-1914) selon les principes d’hygiénisme de l’époque, a été reconverti en lycée en 1991.

Départ : Rendez-vous à 9h45 devant le Lycée Montebello, 196 boulevard Montebello à Lille.

Attention les places sont limitées.

La réservation en ligne est obligatoire sur la billetterie des Journées du Patrimoine de la ville de Lille.

Lycée Montebello 196 boulevard Montebello à Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/jepm2026 »}]

Des guides bénévoles de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille proposent une visite guidée du Lycée Montebello, ancien Hôpital de la Charité de Lille. JEP Patrimoine

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille