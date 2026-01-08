JEP Visite du jardin du Coudray Le Coudray Longny les Villages
JEP Visite du jardin du Coudray Le Coudray Longny les Villages samedi 19 septembre 2026.
JEP Visite du jardin du Coudray
Le Coudray LA LANDE SUR EURE Longny les Villages Orne
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
2026-09-19
Le jardin du Coudray vous ouvrira exceptionnellement ses portes.
Ce jardin familial, dont Lionel Jannet, jardinier-paysagiste a fait un véritable bijou, vous invitera à la rêverie. .
Le Coudray LA LANDE SUR EURE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 7 81 78 02 99
