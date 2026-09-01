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AGENDA · Souvigny

JEP Visite du musée et jardin de Souvigny Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny

samedi 19 septembre 2026 · Grand Site Clunisien de Souvigny · Souvigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Grand Site Clunisien de Souvigny
Adresse
4 place Aristide Briand
Ville
03210 Souvigny
Département
Allier
Tarif

Souvigny

JEP Visite du musée et jardin de Souvigny

Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez le musée de Souvigny et ses riches collections ainsi que le jardin à la française du prieuré.
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Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 07 66  musee.souvigny@wanadoo.fr

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English :

Discover the Souvigny Museum and its rich collections, as well as the prior’s French-style garden.

L’événement JEP Visite du musée et jardin de Souvigny Souvigny a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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