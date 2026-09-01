JEP Visite du musée et jardin de Souvigny Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny
samedi 19 septembre 2026 · Grand Site Clunisien de Souvigny · Souvigny
Informations pratiques
Souvigny
JEP Visite du musée et jardin de Souvigny
Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le musée de Souvigny et ses riches collections ainsi que le jardin à la française du prieuré.
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Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 07 66 musee.souvigny@wanadoo.fr
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English :
Discover the Souvigny Museum and its rich collections, as well as the prior’s French-style garden.
L’événement JEP Visite du musée et jardin de Souvigny Souvigny a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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