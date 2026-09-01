Informations pratiques

Souvigny

Marché d’antan

Place Saint Eloi Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Organisé par le COMITÉ des FÊTES de SOUVIGNY.

L’Espace d’une journée, la jolie Place St Eloy va retrouver les animations qui la faisait vivre il y a 80 ans.

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Place Saint Eloi Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 70 38 49 cdfsouvigny03@gmail.com

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English :

Organized by the COMITÉ des FÉTES of SOUVIGNY.

For one day, the charming Place St. Eloy will once again come alive with the festivities that brought it to life 80 years ago.

L’événement Marché d’antan Souvigny a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région