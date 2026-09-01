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AGENDA · Souvigny

Marché d’antan Souvigny

samedi 19 septembre 2026 · Souvigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place Saint Eloi
Ville
03210 Souvigny
Département
Allier
Tarif

Souvigny

Marché d’antan

Place Saint Eloi Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Organisé par le COMITÉ des FÊTES de SOUVIGNY.
L’Espace d’une journée, la jolie Place St Eloy va retrouver les animations qui la faisait vivre il y a 80 ans.
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Place Saint Eloi Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 70 38 49  cdfsouvigny03@gmail.com

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English :

Organized by the COMITÉ des FÉTES of SOUVIGNY.
For one day, the charming Place St. Eloy will once again come alive with the festivities that brought it to life 80 years ago.

L’événement Marché d’antan Souvigny a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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