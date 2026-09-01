Marché d’antan Souvigny
samedi 19 septembre 2026 · Souvigny
Informations pratiques
Souvigny
Marché d’antan
Place Saint Eloi Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Organisé par le COMITÉ des FÊTES de SOUVIGNY.
L’Espace d’une journée, la jolie Place St Eloy va retrouver les animations qui la faisait vivre il y a 80 ans.
.
Place Saint Eloi Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 70 38 49 cdfsouvigny03@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the COMITÉ des FÉTES of SOUVIGNY.
For one day, the charming Place St. Eloy will once again come alive with the festivities that brought it to life 80 years ago.
L’événement Marché d’antan Souvigny a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Souvigny (Allier)
- JEP Marché d’antan Patrimoine rural (1900-1950) place Saint Eloi Souvigny 19 septembre 2026
- JEP Visite du musée et jardin de Souvigny Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny 19 septembre 2026
- JEP Visite guidée Dans les pas des moines clunisiens Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny 19 septembre 2026
- JEP Visite guidée Sires et ducs de Bourbon Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny 20 septembre 2026
- Journées musicales d’Automne Souvigny 25 septembre 2026