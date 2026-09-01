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JEP Visite guidée Sires et ducs de Bourbon Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny

dimanche 20 septembre 2026 · Grand Site Clunisien de Souvigny · Souvigny

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Grand Site Clunisien de Souvigny
Adresse
4 place Aristide Briand
Ville
03210 Souvigny
Département
Allier
Tarif

Souvigny

JEP Visite guidée Sires et ducs de Bourbon

Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Visite thématique pour connaître la politique funéraire de la dynastie des Bourbons, leurs gisants et leurs chapelles. Sur réservation.
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Grand Site Clunisien de Souvigny 4 place Aristide Briand Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 07 66  musee.souvigny@wanadoo.fr

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English :

Themed tour to learn about the Bourbon dynasty’s funeral customs, their recumbent statues, and their chapels. By reservation only.

L’événement JEP Visite guidée Sires et ducs de Bourbon Souvigny a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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