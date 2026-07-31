JEP Visite Exposition Sonorités d’Été Rue du Four Mollet Auray
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Four Mollet · Auray
Informations pratiques
Auray
JEP Visite Exposition Sonorités d’Été
Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
L’exposition Sonorités d’Été est née du pari de la commissaire de l’exposition Yola Couder de venir dévoiler la Chapelle du Saint-Esprit dans sa nudité, tout en l’habillant par le son. Une question s’est posée est-ce qu’une création sonore pourrait venir interagir avec la hauteur du lieu et aller y chercher ses sonorités profondes ?
Visite en présence de l’artiste Félix Blume .
Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement JEP Visite Exposition Sonorités d’Été Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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