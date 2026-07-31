JEP Visite guidée en canoë A l’abordage architectes ! Auray
dimanche 20 septembre 2026 · Auray
Informations pratiques
Auray
JEP Visite guidée en canoë A l’abordage architectes !
Quai Franklin Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:45:00
fin : 2026-09-20 12:15:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Découvrir l’histoire locale tout en pagayant, cela vous tente ?
De la rivière d’Auray, vous aurez un point de vue nouveau sur les quais, les ponts, le port.
Une façon d’appréhender l’histoire locale tout en pratiquant un sport !
Le parcours se fait en canobus (10 places) avec l’animateur du club de Canoë-kayak club d’Auray et le service Archives et Patrimoine.
Sur inscription par mail avant le 15 septembre
Rendez-vous au Stanguy (au bout du quai Franklin)
Prévoir une tenue adaptée et savoir nager. .
Quai Franklin Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement JEP Visite guidée en canoë A l’abordage architectes ! Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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