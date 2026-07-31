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AGENDA · Auray

JEP Visite guidée en canoë A l’abordage architectes ! Auray

dimanche 20 septembre 2026 · Auray

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:45:00
Adresse
Quai Franklin
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif

Auray

JEP Visite guidée en canoë A l’abordage architectes !

Quai Franklin Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:45:00
fin : 2026-09-20 12:15:00

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Découvrir l’histoire locale tout en pagayant, cela vous tente ?
De la rivière d’Auray, vous aurez un point de vue nouveau sur les quais, les ponts, le port.
Une façon d’appréhender l’histoire locale tout en pratiquant un sport !
Le parcours se fait en canobus (10 places) avec l’animateur du club de Canoë-kayak club d’Auray et le service Archives et Patrimoine.

Sur inscription par mail avant le 15 septembre

Rendez-vous au Stanguy (au bout du quai Franklin)

Prévoir une tenue adaptée et savoir nager.   .

Quai Franklin Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP Visite guidée en canoë A l’abordage architectes ! Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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