Informations pratiques

Auray

JEP Visite guidée en canoë A l’abordage architectes !

Quai Franklin Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:45:00

fin : 2026-09-20 12:15:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Découvrir l’histoire locale tout en pagayant, cela vous tente ?

De la rivière d’Auray, vous aurez un point de vue nouveau sur les quais, les ponts, le port.

Une façon d’appréhender l’histoire locale tout en pratiquant un sport !

Le parcours se fait en canobus (10 places) avec l’animateur du club de Canoë-kayak club d’Auray et le service Archives et Patrimoine.

Sur inscription par mail avant le 15 septembre

Rendez-vous au Stanguy (au bout du quai Franklin)

Prévoir une tenue adaptée et savoir nager. .

Quai Franklin Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP Visite guidée en canoë A l’abordage architectes ! Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon