Informations pratiques

Auray

JEP Visite guidée Sur les traces du Château d’Auray

Place de la République Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Mentionné pour la première fois en 1069, le Château d’Auray était l’une des résidences des ducs de Bretagne et un haut-lieu de la Guerre de Succession de Bretagne.

Le Château résista aux prétentions françaises jusqu’à l’union de la Bretagne et de la France en 1532, avant d’être démantelé quelques décennies plus tard.

Sur inscription par mail avant le 15 septembre

Accessible aux PMR .

Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English :

L’événement JEP Visite guidée Sur les traces du Château d’Auray Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon