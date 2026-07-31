JEP Visite guidée Sur les traces du Château d’Auray Auray
samedi 19 septembre 2026 · Auray
Informations pratiques
Auray
JEP Visite guidée Sur les traces du Château d’Auray
Place de la République Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Mentionné pour la première fois en 1069, le Château d’Auray était l’une des résidences des ducs de Bretagne et un haut-lieu de la Guerre de Succession de Bretagne.
Le Château résista aux prétentions françaises jusqu’à l’union de la Bretagne et de la France en 1532, avant d’être démantelé quelques décennies plus tard.
Sur inscription par mail avant le 15 septembre
Accessible aux PMR .
Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement JEP Visite guidée Sur les traces du Château d’Auray Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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