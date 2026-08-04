JEP Visite libre Commanderie du Saint-Esprit Rue du Four Mollet Auray

Informations pratiques

Auray

JEP Visite libre Commanderie du Saint-Esprit

Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Construite par l’ordre des hospitaliers du Saint-Esprit dès le 13è siècle, cette chapelle est le dernier vestige d’un ensemble conséquent autrefois connu comme la Commanderie du Saint-Esprit. elle avait pour mission initiale de soulager les pauvres et les malades, avant de connaître de multiples transformations au cours des siècles.

Accessible aux PMR

Livret de présentation de l’édifice en braille .

Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English :

L’événement JEP Visite libre Commanderie du Saint-Esprit Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon