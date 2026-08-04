JEP Visite libre Commanderie du Saint-Esprit Rue du Four Mollet Auray
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Four Mollet · Auray
Informations pratiques
Auray
JEP Visite libre Commanderie du Saint-Esprit
Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Construite par l’ordre des hospitaliers du Saint-Esprit dès le 13è siècle, cette chapelle est le dernier vestige d’un ensemble conséquent autrefois connu comme la Commanderie du Saint-Esprit. elle avait pour mission initiale de soulager les pauvres et les malades, avant de connaître de multiples transformations au cours des siècles.
Accessible aux PMR
Livret de présentation de l’édifice en braille .
Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JEP Visite libre Commanderie du Saint-Esprit Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Auray (Morbihan)
- Yoga Obono Lieu-dit Kerdréan Auray 4 août 2026
- Tournez des crêpes sucrées et salées et confectionnez un caramel au beurre salé Auray 5 août 2026
- Summer Break Place du Golhérez Auray 5 août 2026
- Concerts Alre’Orgues Auray 7 août 2026
- Les Vendredis Dañs Alre Place du Golhérez Auray 7 août 2026