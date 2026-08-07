JEP | Visite libre du musée des savoir-faire du cognac Musée des savoir-faire du cognac Cognac

Informations pratiques

Cognac

JEP | Visite libre du musée des savoir-faire du cognac

Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Situé au cœur de la vieille ville, le musée des Savoir-faire du cognac est un lieu de référence consacré à la filière du cognac et aux industries liées à la production de cette célèbre eau-de-vie.

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Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 07 25

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English :

Located in the heart of the old town, the Cognac Craftsmanship Museum is a leading institution dedicated to the cognac industry and the sectors related to the production of this famous brandy.

L’événement JEP | Visite libre du musée des savoir-faire du cognac Cognac a été mis à jour le 2026-08-04 par Destination Cognac