JEP | Visite libre du musée des savoir-faire du cognac Musée des savoir-faire du cognac Cognac
samedi 19 septembre 2026 · Musée des savoir-faire du cognac · Cognac
Informations pratiques
Cognac
JEP | Visite libre du musée des savoir-faire du cognac
Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Situé au cœur de la vieille ville, le musée des Savoir-faire du cognac est un lieu de référence consacré à la filière du cognac et aux industries liées à la production de cette célèbre eau-de-vie.
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Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 07 25
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English :
Located in the heart of the old town, the Cognac Craftsmanship Museum is a leading institution dedicated to the cognac industry and the sectors related to the production of this famous brandy.
L’événement JEP | Visite libre du musée des savoir-faire du cognac Cognac a été mis à jour le 2026-08-04 par Destination Cognac
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