JEP Visite libre La Chapelle Notre Dame de Lourdes Saint-Goustan Auray
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Goustan · Auray
Informations pratiques
Auray
JEP Visite libre La Chapelle Notre Dame de Lourdes
Saint-Goustan Rue de l’Eglise Saint-Sauveur Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Patrimoine en péril raviver, résister, ré-imaginer
Cette chapelle de style néo-gothique a été réalisée en 1878, 12 ans après les apparitions de Lourdes. Ornée d’un clocher de style cornouaillais et dotée d’un riche patrimoine mobilier, la chapelle est caractéristique de l’architecture religieuse bretonne du 19e siècle.
Accueil assuré par les Amis de Notre-Dame de Lourdes
Visite inaccessible aux PMR .
Saint-Goustan Rue de l’Eglise Saint-Sauveur Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement JEP Visite libre La Chapelle Notre Dame de Lourdes Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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