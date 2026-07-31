JEP Visite libre La Chapelle Notre Dame de Lourdes Saint-Goustan Auray

Informations pratiques

Auray

JEP Visite libre La Chapelle Notre Dame de Lourdes

Saint-Goustan Rue de l’Eglise Saint-Sauveur Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Patrimoine en péril raviver, résister, ré-imaginer

Cette chapelle de style néo-gothique a été réalisée en 1878, 12 ans après les apparitions de Lourdes. Ornée d’un clocher de style cornouaillais et dotée d’un riche patrimoine mobilier, la chapelle est caractéristique de l’architecture religieuse bretonne du 19e siècle.

Accueil assuré par les Amis de Notre-Dame de Lourdes

Visite inaccessible aux PMR .

Saint-Goustan Rue de l’Eglise Saint-Sauveur Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English :

L’événement JEP Visite libre La Chapelle Notre Dame de Lourdes Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon