JEP Visite libre La Chapelle Saint-Cado Auray
samedi 19 septembre 2026 · Auray
Informations pratiques
Auray
JEP Visite libre La Chapelle Saint-Cado
Rue du Reclus Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Accueil assuré par l ‘Association des Amis du Reclus
Découvrez cette chapelle du 16è siècle et son portail occidental style flamboyant et Renaissance. Edifice inscrit au titre des Monuments Historiques, cette chapelle possède un lien avec le Mausolée de Cadoudal, situé dans le hameau voisin de Kerléano.
Rendez-vous rue du Reclus
Visite inaccessible aux PMR
Livret de présentation de l’édifice en braille .
Rue du Reclus Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement JEP Visite libre La Chapelle Saint-Cado Auray a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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