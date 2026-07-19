Informations pratiques

Auray

JEP Visite libre La Chapelle Saint-Cado

Rue du Reclus Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Accueil assuré par l ‘Association des Amis du Reclus

Découvrez cette chapelle du 16è siècle et son portail occidental style flamboyant et Renaissance. Edifice inscrit au titre des Monuments Historiques, cette chapelle possède un lien avec le Mausolée de Cadoudal, situé dans le hameau voisin de Kerléano.

Rendez-vous rue du Reclus

Visite inaccessible aux PMR

Livret de présentation de l’édifice en braille .

Rue du Reclus Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English :

L’événement JEP Visite libre La Chapelle Saint-Cado Auray a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon